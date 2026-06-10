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        İlkadım Belediyesi yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

        İlkadım Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2026 - 15:11 Güncelleme:
        İlkadım Belediyesi yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor

        İlkadım Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelindeki mahallelerde ihtiyaç duyulan noktalarda asfalt serimi, asfalt yama, yol açma, parke yol onarımı, reglaj çalışmaları, agrega serimi ve zemin iyileştirme çalışmaları gerçekleştiriyor.


        Planlanan program doğrultusunda İlkadım'ın farklı mahallelerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, zamanla kullanım nedeniyle yıpranan yolları yenileyerek ulaşım ağının daha sağlıklı ve güvenli hale gelmesini sağlıyor.

        İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, hemşehrilerinden ve muhtarlardan gelen talepler ile ekiplerin sahada yaptığı inceleme doğrultusunda belirlenen bölgelerde gerçekleştirdikleri çalışmalarla hem ulaşım konforunu artırdıklarını, hem de kent estetiğine katkı sunduklarını belirtti.


        İlçenin her mahallesine eşit hizmet götürme anlayışıyla çalışmalarını kentin birçok noktasında aynı anda sürdürdüklerini anlatan Kurnaz, "Yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerimizle ulaşım altyapımızı güçlendirirken vatandaşlarımızın günlük yaşamını da kolaylaştırmayı hedefliyoruz. İlkadım Belediyesi olarak modern, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım ağı oluşturma hedefi doğrultusunda yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarımızı ilçemizin dört bir yanında belirlenen program dahilinde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



        Galeri
        Galeri

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