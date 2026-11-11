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        Özel bireylere dil ve konuşma terapisi desteği

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun her kesimine dokunan hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek dil ve konuşma terapisi hizmetini hayata geçirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Özel bireylere dil ve konuşma terapisi desteği

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda toplumun her kesimine dokunan hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek dil ve konuşma terapisi hizmetini hayata geçirdi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin toplumsal yaşamın her alanına katılımını desteklemek ve yaşam kalitelerini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Engelli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştirmeyi, karşılaştıkları güçlükleri azaltmayı ve hayatlarını kolaylaştırmayı öncelikleri arasında tutan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda yeni bir hizmeti daha vatandaşların kullanımına sundu. Bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi bünyesinde dil ve konuşma terapisi hizmeti başlatıldı.

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        Özellikle konuşma, dil ve iletişim alanında güçlük yaşayan çocuklara ve ihtiyaç duyan bireylere destek sunmayı amaçlayan hizmetle, vatandaşların uzman desteğine daha kolay ulaşması hedefleniyor. Alanında uzman dil ve konuşma terapistleri tarafından verilecek hizmet kapsamında, seanslar haftada bir gün 40 dakika olarak 3 aylık periyotta yürütülecek. 3 aylık programlar 80 danışan ile gerçekleştirilecek.

        "Engelleri azaltan, aileleri destekleyen bir anlayışla hizmet üretiyoruz"

        Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Hemşehrilerimizin sadece temel ihtiyaçlarına çözüm üretmiyoruz, yaşam kalitelerini artırmaya, kişisel gelişimlerini desteklemeye ve toplumsal hayata daha güçlü katılımlarını sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızda engelli hizmetlerine ise çok geniş bir yer ayırıyoruz. Engelsiz Samsun hedefimiz doğrultusunda özel bireylerimizin hayatını kolaylaştıran, yaşamlarına katkı sunan ve ailelerini destekleyen bir anlayışla hizmet üretiyoruz. Eğitimden sağlığa, sosyal destekten rehabilitasyona kadar farklı alanlarda ailelerimizin yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Engelsiz kamp alanlarımızdan merkezlerimize, etkinlik ve eğitimlere çok geniş bir alanda özel bireylerimizin hayatına dokunmaya çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz dil ve konuşma terapisti hizmeti de bu anlayışın yansımalarından sadece biri. Dil ve konuşma güçlüğü yaşayan çocuklarımıza destek olmak amacıyla belediye bünyesinde dil terapistlerimiz göreve başladı. Hemen seansları da başlattık. Çocuklarımızın ve ailelerimizin her hizmete erişimini kolaylaştırmak ve ailelerin bu süreçte yalnız olmadıklarını hissettirmek bizim görevimiz. Samsun’umuzun her bir ferdi için insanı merkeze alan hizmet anlayışımızla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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