Samsun'da bulut denizi dronla görüntülendi
Samsun'un Alaçam ilçesinde yüksek kesimlerde oluşan bulut denizi dronla kaydedildi.
Giriş: 02.11.2026 - 16:22 Güncelleme:
Samsun'un Alaçam ilçesinde yüksek kesimlerde oluşan bulut denizi dronla kaydedildi.
İlçeye bağlı 1100 rakımlı Pelitbükü Mahallesi'nde sis etkili oldu.
Sis bulutunun yeşil doğayla bütünleşmesi ortaya güzel görüntüler çıkardı.
Bulut denizi dronla havadan görüntülendi.
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