Kavak, İstanbul'da tanıtılacak

Başkan Ün, tüm hemşehrilerini Kavak standında ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti.

Kavak Belediye Başkanı Şerif Ün, İstanbul'da yaşayan Samsunlu ve Kavaklı hemşehrilerini etkinliğe davet ederek, organizasyonun memleket bağlarını güçlendirmek ve ilçenin değerlerini tanıtmak açısından önemli olduğunu belirtti.

SAMKON tarafından organize edilen etkinlikte Kavak'ın yöresel lezzetleri, kültürel mirası, doğal güzellikleri ve belediyenin hayata geçirdiği projeler ziyaretçilerle buluşturulacak.

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