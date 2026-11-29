Samsun’un Asarcık ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, Asarcık ilçesi İmamlar Mahallesi SamsunKavak yolu üzerinde meydana geldi. Hüsnü Koparan idaresindeki 05 EN 983 plakalı otomobil ile Serdal Kara yönetimindeki 55 SK 943 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 05 EN 983 plakalı otomobilde bulunan Hatice Koparan hayatını kaybederken, sürücü Hüsnü Koparan ile aynı araçta bulunan Zeynep Koparan, Dicle Koparan ve Deniz Naz Koparan yaralandı. Diğer otomobilin sürücüsü Serdal Kara ile araçta bulunan Erdal Kara da yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi ve Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.