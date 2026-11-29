SAMSUN’un Asarcık ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Asarcık-Kavak kara yolu İmanlı Taşkesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Hüsnü Koparan yönetimindeki 05 EN 983 plakalı otomobil ile Serdar Kara idaresindeki 55 SK 943 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hatice Koparan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada sürücüler Hüsnü Koparan ve Serdar Kara ile Hüsnü Koparan’ın kızları Dicle, Zeynep ve Deniz Naz Koparan ile diğer otomobilde bulunan Erdal Kara yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Şehir Hastanesi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Hüsnü Koparan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.