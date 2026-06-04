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        Samsun'da sahil ve deniz dibi temizliğiyle çevre farkındalığı oluşturuldu

        Samsun'da Türkiye Çevre Haftası kapsamında sahil ve deniz dibi temizliği etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Samsun'da sahil ve deniz dibi temizliğiyle çevre farkındalığı oluşturuldu

        Samsun'da Türkiye Çevre Haftası kapsamında sahil ve deniz dibi temizliği etkinliği düzenlendi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde, Samsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri devam ediyor.

        "Dünya bize emanet" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikler, Atakum Körfez sahilinde düzenlenen çevre temalı resim çalışmasıyla başladı.

        Program kapsamında Tekkeköy Costal Sahili'nde çöp toplama etkinliği, İlkadım sahilinde ise deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

        Gönüllüler, öğrenciler ve kurum temsilcilerinin katıldığı etkinliklerde, kıyı alanlarına bırakılan atıklar toplandı.

        Deniz dibi temizliğinde ise sahil güvenlik ekipleri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri dalış yaparak atıkları çıkardı.

        Etkinliklerle daha temiz ve yaşanabilir çevre konusunda farkındalık oluşturulması amaçlandı.

        Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü programı kapsamında Samsun Müzesi'nde "Dünya Bize Emanet" konulu konferans düzenlenecek.

        Konferansta çevre ve iklim değişikliği alanında uzmanlar, sürdürülebilir yaşam ve çevre koruma konularında katılımcılara bilgi verecek.

        Hafta kapsamında 6 Haziran Cumartesi günü Atakum'da Takas Pazarı ve Çevre Şenliği gerçekleştirilecek.

        Programda geri dönüşüm, yeniden kullanım ve sıfır atık konularında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

        Galeri
        Galeri

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