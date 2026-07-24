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        YEDAŞ'tan Vezirköprü'ye 2,7 milyar liralık enerji yatırımı

        Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'nin (YEDAŞ), 2026-2030 döneminde Samsun'un Vezirköprü ilçesinin enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla 2 milyar 722 milyon liralık yatırım yapacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 17:17 Güncelleme:
        YEDAŞ'tan Vezirköprü'ye 2,7 milyar liralık enerji yatırımı

        Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ'nin (YEDAŞ), 2026-2030 döneminde Samsun'un Vezirköprü ilçesinin enerji altyapısını güçlendirmek amacıyla 2 milyar 722 milyon liralık yatırım yapacağı bildirildi.

        Vezirköprü Belediyesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, ilçede gerçekleştirilecek enerji yatırımları ve gelecek döneme ilişkin hedefler kamuoyuyla paylaşıldı.

        YEDAŞ Samsun Bölge Müdürü Sedat Adıgüzel, toplantıda yaptığı konuşmada, son 5 yılda Vezirköprü'de 423 milyon liralık yatırım ve bakım çalışması gerçekleştirildiğini, yeni dönemde planlanan 2 milyar 722 milyon liralık yatırımla elektrik şebekesinin güçlendirileceğini söyledi.

        Adıgüzel, yatırım kapsamında yeni enerji tesislerinin kurulacağını, mevcut şebekenin yenileneceğini ve teknolojik altyapının geliştirileceğini anlattı.

        Toplantıda ayrıca elektrik kesinti süreleri ve kesinti sayılarının azaltılması, LED sokak aydınlatmalarının yaygınlaştırılması ile saha ekiplerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi.

        Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül ise planlanan yatırımların ilçenin gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, YEDAŞ yetkililerine teşekkür etti.

        Toplantıya YEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Emin Genç, YEDAŞ Vezirköprü İşletme Şefi Burak Gülburun, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Muzaffer Çil katıldı.



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