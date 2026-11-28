Tokat'taki Almus Baraj Gölü'nde taşkınların önlenmesi amacıyla dip savak vanalarının değiştirilmesi için çalışma yürütülüyor.

Tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan ve mayıs ayında yüzde 100 doluluğa ulaşan Almus Baraj Gölü'nde kasım ayında doluluk oranı yüzde 57'ye geriledi.

Yapılan çalışma ile dip savak vanaları revize edilerek, baraj gölü tam dolduğunda suyun dolusavağa ulaşmadan alt taraftan tahliyesi sağlanacak.

Öte yandan su seviyesinin düşmesiyle su altında kalan adacık da görünür oldu.

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, AA muhabirine, son günlerde ilçede yağışların görüldüğünü söyledi.

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Son günlerde yağışların arttığını belirten Özer, "Baraj gölündeki su 1,5 milyon metreküpe kadar çıktı. Suyu şu anda baraj tribünlerinden bırakıyoruz." dedi.

Barajın dip savaklarını tam dolduğunda açamadıklarını anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Bu sene DSİ Genel Müdürlüğümüz ihalesini yaptı. Dip savaklar özel imalat olduğu için şu anda fabrikada imalatta. İnşallah şubat ayının sonuna dip savak vanalarımızı değiştireceğiz. Baraj gölü yüzde 100 dolduktan sonra dolusavaktan suyun taşmasından dolayı Almus'umuzda herhangi bir ziyanımız olmadı. 33 yıldan sonra bu sene ilk defa böyle bir şey oldu."