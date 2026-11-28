Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, suçların önlenmesi, kamu kurumları ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Mahalle ve köy muhtarlarının talep, öneri ve sorunlarının dinlendiği toplantıda, suçların önlenmesine yönelik çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Orman yangınları, sel, taşkın, heyelan, karbonmonoksit zehirlenmeleri, suda boğulma olayları, metruk binalar ve 112 Acil Çağrı Sistemi de toplantıda ele alınan konular arasında yer aldı.

26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Çetin, İl Emniyet Müdürü Kenan Şengül ile 124 köy ve 42 mahalle muhtarı katıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mahalle ve köy muhtarlarına yönelik huzur toplantısı gerçekleştirildi.

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