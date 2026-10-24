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        Beton direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:24 Güncelleme:
        Beton direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde otomobilin beton elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

        Bahçelievler Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Z.K. idaresindeki 54 BM 367 plakalı Toyota marka otomobil, Niksar istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta mahsur kalan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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