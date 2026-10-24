Beton direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Bahçelievler Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, Z.K. idaresindeki 54 BM 367 plakalı Toyota marka otomobil, Niksar istikametinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta mahsur kalan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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