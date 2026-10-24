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        Tokat'ta kavak ağaçlarından sonbahar tüneli

        Tokat'ın Pazar ile Zile ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda sonbaharla birlikte sarı, kahverengi ve yeşil tonlarına bürünen kavak ağaçları, oluşturdukları doğal tünelle dikkat çekiyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 10:23 Güncelleme:
        Tokat'ta kavak ağaçlarından sonbahar tüneli

        Tokat'ın Pazar ile Zile ilçelerini birbirine bağlayan karayolunda sonbaharla birlikte sarı, kahverengi ve yeşil tonlarına bürünen kavak ağaçları, oluşturdukları doğal tünelle dikkat çekiyor.

        PazarZile karayolunun Bağlarbaşı köyü yakınlarındaki bölümünde yolun iki tarafında sıralanan kavak ağaçları, sonbahar renkleriyle farklı bir görünüme kavuştu. Dalların yol üzerinde birleşmesiyle sürücülere doğal bir tünelden geçiyormuş hissi veren ağaçlar, yolculuk yapanların ilgisini çekiyor. Havadan görüntülenen yol ve çevresindeki renk geçişleri, sonbaharın güzelliğini gözler önüne serdi. Bölge, doğa fotoğrafçılarının da uğrak noktaları arasında yer alıyor.

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        "Tünel oluşturduğu için ayrı bir görüntü ortaya çıkıyor"

        Fotoğraf çekmek için bölgeye gelen doğa fotoğrafçısı Mehmet Emin Coruş, kavak ağaçlarının oluşturduğu manzaranın her mevsim farklı bir güzellik sunduğunu söyledi.

        Bölgeye zaman zaman fotoğraf çekmeye geldiğini belirten Coruş, "PazarZile karayolundayız. Ben doğa fotoğrafçılığıyla uğraşıyorum. Buraların da fotoğraflarını ara ara çekmeye geliyorum. Şimdi buraya gelmemin nedeni kavak ağaçlarının burada tünel oluşturması. Tünel oluşturduğu için ayrı bir görüntü ortaya çıkıyor. Burası her mevsim güzel ama sonbaharda ayrı bir güzel oluyor. Sarı yapraklar buraya ayrı bir manzara katıyor. Tüm doğaseverleri buraya bekliyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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