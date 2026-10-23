Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya TIR çarptı: 1 ölü

        Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya TIR çarptı: 1 ölü

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen İrfan Türkyılmaz (55), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 22:13 Güncelleme:
        Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya TIR çarptı: 1 ölü

        TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen İrfan Türkyılmaz (55), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 kara yolu Hacıpazarı mevkisinde meydana geldi. Erbaa'dan Taşova yönüne giden D.S. (50) yönetimindeki 05 FF 001 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Türkyılmaz'a çarptı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı yaya olay yerine sevk edilen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkyılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        "İran'a başka bir operasyon daha düzenleyebiliriz"
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Ankara'da 650 milyonluk aklama soruşturması
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        'Türkiye ittifakların merkezinde'
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        Rusya: ABD'ye dizel yakıt taşıyan ilk tanker yola çıktı
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Derbilerde skor yükü yabancılarda!
        Derbilerde skor yükü yabancılarda!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Gözler Fenerbahçe derbisine döndü!
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        "İstanbul'u terk etmedim"
        "İstanbul'u terk etmedim"
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Tokat'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
        Tokat'ta otobüs ile traktör çarpıştı: 1 yaralı
        Tokat'ta otobüs ile traktör çarpıştı: 1 yaralı
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tokat'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Tokat Belediyespor'da Mehmet Menderes Önkuzu ile yollar ayrıldı
        Tokat Belediyespor'da Mehmet Menderes Önkuzu ile yollar ayrıldı
        Lavinia Sanat Atölyesi 3. Yıl Sergisi Gökmedrese'de sanatseverlerle buluştu
        Lavinia Sanat Atölyesi 3. Yıl Sergisi Gökmedrese'de sanatseverlerle buluştu
        Tokat'ta kazada otomobil ters döndü: 3 yaralı
        Tokat'ta kazada otomobil ters döndü: 3 yaralı