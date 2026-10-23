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        Tokat'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 21:29 Güncelleme:
        Tokat'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        S.I. (76) idaresindeki 60 ADU 951 plakalı kamyonet, Zile-Alaca kara yolu Büyükkarayün köyü yakınlarında A.R.B. (67) yönetimindeki 06 S 3782 plakalı otomobille çarpıştı.

        Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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