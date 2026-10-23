Tokat'ta kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Tokat'ın Zile ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Giriş: 23.10.2026 - 21:29 Güncelleme:
Tokat'ın Zile ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
S.I. (76) idaresindeki 60 ADU 951 plakalı kamyonet, Zile-Alaca kara yolu Büyükkarayün köyü yakınlarında A.R.B. (67) yönetimindeki 06 S 3782 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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