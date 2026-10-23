Tokat'ta çekicinin çarptığı yaya öldü
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çekicinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Giriş: 23.10.2026 - 22:34 Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde çekicinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
D.S. (50) idaresindeki 05 FF 001 plakalı çekici, Erbaa-Taşova kara yolu Hacıpazar mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan İrfan Türkyılmaz'a (55) çarptı.
Türkyılmaz, ambulansla kaldırıldığı Erbaa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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