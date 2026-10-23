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        Tokat'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 23:57 Güncelleme:
        Tokat'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

        Tokat'ın Zile ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        İ.T. (54) idaresindeki 55 AJJ 252 plakalı otomobil, Zile-Turhal kara yolu Zile girişinde D.A. (22) yönetimindeki 34 BCU 967 plakalı ciple çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan F.H. (42) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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