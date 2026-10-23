Tokat'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Tokat'ın Zile ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Giriş: 23.10.2026 - 23:57 Güncelleme:
Tokat'ın Zile ilçesinde otomobille cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İ.T. (54) idaresindeki 55 AJJ 252 plakalı otomobil, Zile-Turhal kara yolu Zile girişinde D.A. (22) yönetimindeki 34 BCU 967 plakalı ciple çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan F.H. (42) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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