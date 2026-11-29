Niksar'da 3 köyün grup yolunda asfalt çalışmaları tamamlandı
Tokat'ın Niksar ilçesinde Şahinli, Mahmudiye ve Yeşilyurt köyleri grup yolunda asfalt çalışmaları tamamlandı.
Giriş: 29.11.2026 - 12:41 Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde Şahinli, Mahmudiye ve Yeşilyurt köyleri grup yolunda asfalt çalışmaları tamamlandı.
Niksar Kaymakamı Kadir Perçi, grup yolunda yürütülen asfalt serim çalışmalarının tamamlanarak yolun ulaşıma açıldığını bildirdi.
Çalışmalarla bölgedeki köylerin ulaşım konforunun artırılması ve vatandaşların daha güvenli seyahat etmelerinin sağlanması hedefleniyor.
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