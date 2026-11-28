Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Hem savaşlar hem zaman zaman gelen hastalıklar gıdaya ulaşımı fevkalade zorlaştırıyor. Onun için tarım sektörü bir milli güvenlik meselesidir." dedi.

Bayraktar, Tokat Ziraat Odasında düzenlediği basın toplantısında, vefat eden Tokat Ziraat Odası Başkanı Salih Yıldırım'a Allah'tan rahmet diledi.

Tüm il ve ilçelerde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemlerinin devam ettiğini dile getiren Bayraktar, "Zaman zaman sosyal medyada yanlış algı oluşturulmaya çalışılıyor. Yani Ziraat Odaları Birliği ÇKS'yi aldı, e-Devlet uygulaması sona erdi... Böyle bir şey yok. e-Devlet uygulaması benimsediğimiz bir projedir. Odalarımız ve Ziraat Odaları Birliği de bu projenin arkasında. e-Devlet uygulamasında da devam ediyor zaten." ifadesini kullandı.

REKLAM

Bayraktar, Türkiye'nin iki yıldır tarım sektöründe afetler yaşadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Önce 65 vilayetimizde don felaketi yaşadık. Bütün bu bölgeleri gezdik, üreticilerimizle buluştuk. Bununla alakalı hem Sayın Cumhurbaşkanımızla hem bakanlarla görüşmek suretiyle yardım talebinde bulunduk. Üreticilerimize bir miktar yardım alma imkanımız oldu. Arkasından kuraklık afetiyle karşı karşıya kaldık. Türkiye'nin birçok bölgesi kuraklık yaşadı. O bölgeleri de gezme imkanım oldu. Bu sene doğal afetlerden uzak bir yıl yaşamak istedik. Yağışlar mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bu, Türkiye'ye bereket getirdi. Son 30-40 yılda görmediğimiz bazı ürünlerde üretim artışı gördük. Buğdayda, diğer hububat ürünlerinde gördük. Üretim patlaması yaşadık. Bu, ülkemiz açısından sevindirici ama normallerin üzerinde gerçekleşen yağış birçok bölgede sel felaketlerine de sebebiyet verdi. Tabii üretim artışı beraberinde üreticinin ürünlerini pazarlama sorunu getirdi."

REKLAM

Çiftçi borçlarının yapılandırılması gerektiğini anlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Doğal afet geçiren bölgelerde çiftçilerimize afet fonundan yardım istedik. Bunların bir kısmı ödendi. Pandemi dönemi bize şunu gösterdi. Böyle dönemlerde bir kilo buğday bulamayan ülkeler oldu. Ukrayna-Rusya savaşı başlayınca buğday bulamayan ülkeler oldu. Türkiye araya girdi ve ambargoları kaldırdı, sevkiyat ondan sonra başladı. Bu savaşın yayılması halinde gıda yine en önemli ve stratejik sektör olmaya devam edecek. İşte bunun için söylüyorum. Hem savaşlar hem zaman zaman gelen hastalıklar gıdaya ulaşımı fevkalade zorlaştırıyor. Onun için tarım sektörü bir milli güvenlik meselesidir. Bunu herkesin çok iyi anlaması lazım."