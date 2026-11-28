İstanbul’daki evinde temmuz ayında hayatını kaybeden Tokatlı şef Eren Kaşıkçı’nın yaşamından esinlenilerek kaleme alınan ‘Master şef çocuk Eren Kaşıkçı’ adlı masal kitabı, Erbaa Belediyesinin katkılarıyla yayımlandı.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, kitabın yazarı Ayla Bağ ile Eren Kaşıkçı’nın annesi Arife Kaşıkçı ve babası Erol Kaşıkçı’yı ağırladı. Bağ, ziyaret sırasında Kaşıkçı’nın hatırasını yaşatmak için yazdığı kitabı imzalayarak Karagöl’e hediye etti. Kaşıkçı’nın Erbaa Yaprak Festivali’ne katıldığını hatırlatan Karagöl, "O sadece bir şampiyon değildi. Tokat’ın kültürünü ve lezzetlerini Türkiye’nin dört bir yanına duyuran elçimizdi" dedi. Kitabın, Kaşıkçı’nın hatırasını yaşatmak ve emek dolu mücadelesini çocuklara anlatmak amacıyla kaleme alındığını belirten Karagöl, yazar Ayla Bağ’a ve Kaşıkçı’nın ailesine teşekkür etti.