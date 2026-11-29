Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü öldü
Tokat'ın Niksar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 29.11.2026 - 21:09 Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.
Nurettin Kapaklıoğlu (60) idaresindeki 60 NB 591 plakalı traktör, Kümbetli köyünde tarlaya devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kapaklıoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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