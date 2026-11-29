Kaza, Niksar ilçesine bağlı Kümbetli köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nurettin Kapaklıoğlu (60) tarlasını sürdüğü sırada traktör devrildi. Devrilen traktörün altında kalan evli ve 3 çocuk babası olan Nurettin Kapaklıoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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