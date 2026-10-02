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        Japonya'dan KTÜ'ye 175 kitaplık gönül köprüsü

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü'nün girişimleriyle, Japonya merkezli Tokyo Vakfı tarafından yürütülen "Read Japan Project 2025" (Japonya'yı Oku Projesi 2025) kapsamında, mimarlık, mühendislik, tarih ve kültür alanlarında 175 kitap, Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi'ne kazandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 22:52 Güncelleme:
        Japonya'dan KTÜ'ye 175 kitaplık gönül köprüsü

        Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Dış İlişkiler Genel Koordinatörlüğü'nün girişimleriyle, Japonya merkezli Tokyo Vakfı tarafından yürütülen "Read Japan Project 2025" (Japonya'yı Oku Projesi 2025) kapsamında, mimarlık, mühendislik, tarih ve kültür alanlarında 175 kitap, Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi'ne kazandırıldı.

        KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, KTÜ Kanuni Kampüsü'ndeki Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen kitap teslim törenine Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Temiz, KTÜ Genel Sekreter Vekili Prof. Dr. Cemil Rakıcı, KTÜ Dış İlişkiler Genel Koordinatörü Prof. Dr. Sercan Erol, KTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkan Vekili Melahat Karslı, Japonya Büyükelçiliği Kültür ve Halkla İlişkiler Bölümü Başkanı Nakamura Eva, akademisyenler ve davetliler katıldı.

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        Programda konuşan Masami, Trabzon'a ilk kez geldiğini belirterek, şehrin güzelliğinden ve üniversitenin köklü geçmişinden etkilendiğini aktardı.

        Masami, teslim edilen kitapların Türk-Japon dostluğunun güçlenmesi ve iki ülke arasındaki akademik ve kültürel ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

        KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise Türkiye ile Japonya arasındaki köklü dostluk ilişkilerine dikkati çekerek, "Japonya tarafından üniversitemize gönderilen çok değerli kitapların teslim töreni için bir araya geldik. Bu kitapların Türk-Japon dostluğunun sürdürülmesine ve öğrencilerimizin bilimsel yolculuğuna katkı sağlayacağına inanıyorum. Bu vesileyle üniversitemizi ziyaret ederek teslim törenimize katılan Sayın Büyükelçiye teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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        Konuşmaların ardından 175 kitap Faik Ahmet Barutçu Kütüphanesi'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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