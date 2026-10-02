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        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Masami'den Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2026 - 22:50 Güncelleme:
        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Masami'den Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne ziyaret

        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Tamura Masami, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i ziyaret etti.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Genç, Türkiye ve Japonya arasındaki turizm, ticaret ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin ele alındığı görüşmede Trabzon'un köklü tarihi, kültürel zenginlikleri ve gelişen şehir kimliği hakkında bilgi verdi.

        Trabzon'un 4 bin yıllık tarihi olan bir şehir olduğunu belirten Genç, "Japonları çok seviyoruz, onların da Türkleri sevdiğini biliyoruz. Tarihsel bağlarımız var. İnanıyorum ki daha sık gidip geleceğiz. Çok teşekkür ediyorum, ziyaretinizden büyük mutluluk duydum." değerlendirmesinde bulundu.

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        Japon turistlerin şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleriyle buluşmasını arzu ettiklerine değinen Genç, "Trabzon'un uluslararası tanıtımını daha da güçlendirerek Japon kardeşlerimizi şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyarız." ifadelerini kullandı.

        Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Masami ise Trabzon'a ilk kez geldiğini belirterek, kentin tarihi, doğal güzellikleri ve mutfağından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Trabzon'un Japon ziyaretçilerin için önemli bir destinasyon olabileceğini ifade eden Masami, şunları kaydetti:

        "Kültürel ve diğer yönleriyle çok güzel bir şehir. Trabzon'da çok lezzetli yemekler var. Japon turistler tarihi güzellikleri ve lezzetli yemekleri sever. Trabzon bu özelliklere sahip bir şehir. Yeşiliyle, mavisiyle ve tarihi değerleriyle bir cazibe noktası. Daha fazla Japon vatandaşının Trabzon'u ziyaret etmesini umut ediyorum. Ben de Trabzon'un güzelliklerini anlatarak turizm alanındaki tanıtım çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğim."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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