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        Lise öğrencileri sağlıkçıların yükünü azaltmayı amaçlayan cihaz geliştirdi

        HATİCE DİLER - Trabzon'da Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrenim gören üç lise öğrencisi, kalp krizi vakalarından yola çıkarak yarı otonom kalp masajı cihazı geliştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Lise öğrencileri sağlıkçıların yükünü azaltmayı amaçlayan cihaz geliştirdi

        HATİCE DİLER - Trabzon'da Faruk Başaran Bilim ve Sanat Merkezi'nde öğrenim gören üç lise öğrencisi, kalp krizi vakalarından yola çıkarak yarı otonom kalp masajı cihazı geliştirdi.

        Fizik öğretmeni Mehmet Ali Koçaslan'ın koordinatörlüğünde geçen yıl çalışmalara başlayan öğrenciler, tasarladıkları cihazı tamamladı.

        Proje yürütücülerinden Yomra Fen Lisesi öğrencisi Ayşe Dede, AA muhabirine, cihazın kalp masajı sırasında ilaç enjeksiyonuna ve müdahale sürecinin kontrol edilmesine imkan sağlayan bir mekanizmaya sahip olduğunu söyledi.

        Cihazı yarı otonom olarak geliştirdiklerini belirten Dede, vakaların farklılık göstermesi nedeniyle sağlık personelinin cihaz üzerindeki kontrolünü korumayı amaçladıklarını vurguladı.

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        Dede, en büyük dayanaklarının doktorlar ve paramedikler olduğunu anlatarak, "Onları beyne, makinemizi ise fiziksel işe koyduk. Kumanda sistemimiz yardımıyla sağlık personeli cihazımızın yaptığı hareketleri kontrol ediyor." dedi.

        - "Geliştirdiğimiz sistem yerli, ekonomik ve daha kapsamlı bir model"

        Piyasada kalp masajı yapan cihazlar bulunduğunu ifade eden Dede, geliştirdikleri sistemin yerli, ekonomik ve daha kapsamlı bir model olduğunu kaydetti.

        Dede, hem pille hem de elektrikle çalışabilen cihazın, müdahale sırasında hastadan elde edilen verileri raporlayarak doktora iletebileceğini vurguladı.

        Sağlık çalışanlarının yaşadığı deneyimlerden yola çıkarak projeyi geliştirdiklerine dikkati çeken Dede, "Sağlık çalışanlarının işini kolaylaştırmak ve bütün süreci stabilize ederek olabildiğince fazla hayat kurtarmayı hedefledik." diye konuştu.

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        Proje yürütücülerinden Akçaabat Fen Lisesi öğrencisi Utku Taha Hanedan da cihazın yazılımını hazırladığını ve sistemi geliştirmek için yeni fikirler üzerinde çalıştığını dile getirdi.

        Yomra Fen Lisesi öğrencisi Elif Bilge İyi ise proje ile TÜBİTAK'ın yarışmasında Türkiye üçüncülüğü kazandıklarına işaret ederek, Karadeniz'in zorlu coğrafyasında sağlık ekiplerinin iş yükünü azaltmaya ve acil müdahale süreçlerine katkı sağlamaya odaklandıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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