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        Trabzon'da "Metin Merkezli Cami Okumaları ve Hadis Müzakereleri Projesi" başladı

        Trabzon'da, "Metin Merkezli Cami Okumaları ve Hadis Müzakereleri Projesi" il genelindeki 610 cami ve Kur'an kursunda uygulanmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 11:47 Güncelleme:
        Trabzon'da "Metin Merkezli Cami Okumaları ve Hadis Müzakereleri Projesi" başladı

        Trabzon'da, "Metin Merkezli Cami Okumaları ve Hadis Müzakereleri Projesi" il genelindeki 610 cami ve Kur'an kursunda uygulanmaya başladı.

        İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftüsü İsmail Çiçek'in başkanlığında ilçe müftüleri, vaizler ve din görevlilerinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

        Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda uygulamaya giren projede, her hafta perşembe akşamı Diyanet İşleri Başkanlığının "Hadislerle İslam" külliyatından okuma yapılacak, hadislerin günlük hayata yansımaları değerlendirilecek.

        Aile Yılı kapsamında da ailelerin çocuklar ve gençlerle camilerde buluşmasını hedefleyen projede, camilerin ibadet mekanı olmasının yanı sıra okuma, düşünme, müzakere ve birlikte öğrenmenin gerçekleştiği ilim ve irşat merkezleri haline getirilmesi amaçlanıyor.

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        İl Müftüsü Çiçek, ramazana kadar devam edecek programın, daha sonra da farklı içeriklerle sürdürülmesinin planlandığını belirtti.

        Çiçek, projenin camilerde okuma, düşünme ve müzakere kültürünün geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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