Şalpazarı Belediye Başkanı Kurukız'ın annesinin cenazesi toprağa verildi

Başkan Refik Kurukız ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

Şalpazarı Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Başkan Kurukız ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Tahir Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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