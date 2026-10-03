Şalpazarı Belediye Başkanı Kurukız'ın annesinin cenazesi toprağa verildi
Trabzon'un Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ın dün vefat eden annesi Fatime Kurukız'ın cenazesi defnedildi.
Trabzon'un Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ın dün vefat eden annesi Fatime Kurukız'ın cenazesi defnedildi.
Şalpazarı Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Başkan Kurukız ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Tahir Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından Fatime Kurukız'ın cenazesi, Kasımağzı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Başkan Refik Kurukız ve yakınları, taziyeleri kabul etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.