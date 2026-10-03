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        Şalpazarı Belediye Başkanı Kurukız'ın annesinin cenazesi toprağa verildi

        Trabzon'un Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ın dün vefat eden annesi Fatime Kurukız'ın cenazesi defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Şalpazarı Belediye Başkanı Kurukız'ın annesinin cenazesi toprağa verildi

        Trabzon'un Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız'ın dün vefat eden annesi Fatime Kurukız'ın cenazesi defnedildi.

        Şalpazarı Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, Başkan Kurukız ve yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi Tahir Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        İl Müftüsü İsmail Çiçek'in kıldırdığı namazın ardından Fatime Kurukız'ın cenazesi, Kasımağzı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Başkan Refik Kurukız ve yakınları, taziyeleri kabul etti.

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