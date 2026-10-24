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        Trabzon Bilimfest 3 günde 223 bin kişiyi ağırladı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği BilimFest Trabzon, üç günde 223 bin 400 ziyaretçiyi ağırlayarak geçen yılki 198 bin 500 kişilik ziyaretçi rekorunu geride bıraktı. 150 stantta bilim ve teknolojiyi eğlenceyle buluşturan festivale sadece Trabzon'dan değil komşu illerden gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:19 Güncelleme:
        Trabzon Bilimfest 3 günde 223 bin kişiyi ağırladı

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği BilimFest Trabzon, üç günde 223 bin 400 ziyaretçiyi ağırlayarak geçen yılki 198 bin 500 kişilik ziyaretçi rekorunu geride bıraktı. 150 stantta bilim ve teknolojiyi eğlenceyle buluşturan festivale sadece Trabzon'dan değil komşu illerden gelen vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

        Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin, kentte bilim ve teknoloji kültürünü yaygınlaştırmak, çocukların ve gençlerin bilime olan ilgisini artırmak amacıyla düzenlediği BilimFest Trabzon sona erdi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü paydaşlığında ve "Bilimle Büyüyen Zihinler" mottosuyla 2224 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen festival, üç günde 223 bin 400 ziyaretçiyi ağırladı. Böylece geçen yıl 198 bin 500 olarak kaydedilen ziyaretçi sayısı aşılarak yeni bir rekora imza atıldı.

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        Her yaştan katılımcıya hitap eden BilimFest Trabzon, zengin etkinlik programıyla bilimi eğlenceyle buluşturdu. Festival kapsamında 150 stantta 102 açık hava atölyesi, 15 sergi ünitesi, 3 planetaryum gösterisi ve 9 bilim söyleşisi gerçekleştirildi. Deneysel uygulamalardan bilimsel gösterilere, robot etkinliklerinden teknoloji sergilerine ve simülasyon uygulamalarına kadar pek çok etkinlik, ziyaretçilere bilimi yakından keşfetme ve deneyimleme fırsatı sundu. Festival boyunca 62 atölye lideri, 62 rehber ve 3 uzman görev yaptı.

        Türkiye'nin önde gelen bilim ve teknoloji kuruluşlarını bir araya getiren festivalde TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, TÜRKSAT, TÜRASAŞ, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Müdürlüğü de yer aldı. Ziyaretçiler, savunma sanayisinden havacılığa, uzay teknolojilerinden otonom sistemlere kadar birçok alandaki çalışmaları yakından tanıma imkanı buldu. Festival alanında sergilenen HÜRJET ilgi odağı olurken, TUSAŞ tarafından hazırlanan HÜRKUŞ çocuk mini uçuş alanı da minik ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. HAVELSAN'ın BAHA Otonom Bulutaltı İHA'sı, Paraşüt Simülatörü ve BARKAN insansız kara aracı temalı atölyeleri, katılımcılara farklı teknoloji deneyimleri yaşattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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