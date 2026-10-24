Trabzonspor, Çaykur Rizespor hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından pas ve 5'e 2 çalışma yaptı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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