Trabzon'da "Göçler, Kırmızı ve Alınganlıklar" sergisi açıldı

Sergiye katılan eski bakanlardan Faruk Nafız Özak da Trabzon'un çok yönlü bir sanatçıya sahip olmasının oldukça kıymetli olduğunu kaydetti.

Güzel Sanatlar Galerisi'nde organize edilen serginin açılışında konuşan Özdemir, kendisini yalnız bırakmayan sanatseverlere teşekkür etti.

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