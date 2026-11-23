Diğer oyuncular ise antrenmana ısınma hareketleriyle başlarken, ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi. Bordomavililer, CSKA Sofya karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Eyüpspor'u 10 mağlup eden Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı CSKA Sofya karşılaşmasının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Eyüpspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı.

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