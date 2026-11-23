Trabzonspor, CSKA Sofya maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 26 Kasım Perşembe günü deplasmanda Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 4. haftasında 26 Kasım Perşembe günü deplasmanda Bulgaristan'ın CSKA Sofya takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, Eyüpspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer futbolcular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması yaptı.
Trabzonspor, hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.