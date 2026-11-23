Trabzonspor, CSKA Sofya maçı hazırlıklarına başladı
TRABZONSPOR, UEFA Konferans Ligi'nin 4'üncü haftasında deplasmanda Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
TRABZONSPOR, UEFA Konferans Ligi'nin 4'üncü haftasında deplasmanda Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman gerçekleştirdi. Antrenmanda, Eyüpspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınmanın ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.
Trabzonspor, CSKA Sofya maçı hazırlıklarını yarın saat 13.00'te yapacağı antrenmanla sürdürecek.
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