Merkez ve çevre mahallelere ulaşımı sağlayan yolun etrafında yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlar, güzel manzara oluşturuyor.

Doğa turizmine yönelik pek çok alternatif sunan Trabzon, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin rotasında yer alıyor.

Trabzon'un Of ilçesinin yüksek kesimlerinde sonbaharın sarı, kırmızı ve turuncu tonları hakim oldu.

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