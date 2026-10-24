4. Kamu Spor Oyunları Erkek Voleybol Müsabakaları tamamlandı

Müsabakaların ardından dereceye giren takımlara ödülleri Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Badak ve İl Millî Eğitim Şube Müdürü Onur Kafalı tarafından takdim edildi.

Müsabakalar sonucunda Afyonkarahisar İl Millî Eğitim Müdürlüğü birinci, Goca Yörükler ikinci, İl Sağlık Müdürlüğü üçüncü, Filenin Öğretmenleri ise dördüncü oldu.

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