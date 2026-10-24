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        İzin gününde çalışmaya gittiği tarlasında öldü

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde devrilen traktörün altında kalan belediye personeli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 12:10 Güncelleme:
        İzin gününde çalışmaya gittiği tarlasında öldü

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde devrilen traktörün altında kalan belediye personeli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Edinilen bilgilere göre, hafta sonu iznini geçirmek ve tarlasında çalışmak üzere İnli köyüne gelen Tuğrul Akkaya, yönetimindeki traktörle tarlasına gitmek üzere yola çıktı. Akkaya idaresindeki traktör, Karaçörezi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş su kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altında kalarak ağır yaralanan Akkaya, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Akkaya, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Akkaya'nın Afyonkarahisar Belediyesi Çevre Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalıştığı öğrenildi.

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        Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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