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        Afyonkarahisar'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 13:25 Güncelleme:
        Afyonkarahisar'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Tuğrul Akkaya idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, İnli köyü Karaçörezi mevkisinde devrildi.

        Kazada sürücü Akkaya, ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye kaldırılan Akkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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