Afyonkarahisar'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 24.10.2026 - 13:25 Güncelleme:
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
Tuğrul Akkaya idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen traktör, İnli köyü Karaçörezi mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü Akkaya, ağır yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Akkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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