Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şubenin genel kurulu yapıldı

Kongreye, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Özgür Kavak ve sendika üyeleri katıldı.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen genel kurul, divanın oluşturulması ve gündem maddelerinin okunmasıyla başladı.

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