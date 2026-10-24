Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Afyonkarahisar Haberleri Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şubenin genel kurulu yapıldı

        Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şubenin genel kurulu yapıldı

        Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şubesinin 8. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkanı Mustafa Arslan yeniden seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:37 Güncelleme:
        Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şubenin genel kurulu yapıldı

        Eğitim-Bir-Sen Afyonkarahisar 1 No'lu Şubesinin 8. Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkanı Mustafa Arslan yeniden seçildi.

        Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen genel kurul, divanın oluşturulması ve gündem maddelerinin okunmasıyla başladı.

        Tek listeyle yapılan seçimde Mustafa Arslan, yeniden şube başkanlığına getirildi.

        Kongreye, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri İbrahim Yurdunuseven ve Ali Özkaya, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Özgür Kavak ve sendika üyeleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Mavi Vatan Yasası geliyor
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Otomobil su kanalına uçtu: 4’ü çocuk, 6 ölü
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        Şarkıcı Nev'den acı haber
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        İşte dünyanın en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        Hitler'in Bavyera'daki sığınağında yangın
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        10 yaşındaki Elif defalarca tabutu öptü
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        İşte Rafet El Roman'ın müstakbel eşi
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Aziz Yıldırım: İsmail Kartal kafamda yoktu!
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        Çocuklarda kozmetik kullanımına dikkat! Döküntü ve leke sebebi...
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        İki genç kız birlikte 3. kattan düştü! Çarşaf koptu!
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Çalhanoğlu imzayı atıyor
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Aile sağlık merkezinde doktorun tüfeği hemşireyi vurdu
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Kedi tüyü kavgası! 2 yaralı
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Derbinin kaderi onların elinde!
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Dağ ceylanının alanına tarla açtı kâbusu yaşadı
        Kimchideki büyük şifa
        Kimchideki büyük şifa
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        Kara para soruşturmasında 12 gözaltı
        "Korkmaya gerek yok"
        "Korkmaya gerek yok"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"
        "İtibarımı zedeleyenlere dava açtım"

        Benzer Haberler

        Afyonkarahisar'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Afyonkarahisar'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
        4. Kamu Spor Oyunları Erkek Voleybol Müsabakaları tamamlandı
        4. Kamu Spor Oyunları Erkek Voleybol Müsabakaları tamamlandı
        İzin gününde çalışmaya gittiği tarlasında öldü
        İzin gününde çalışmaya gittiği tarlasında öldü
        Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği'nden Vali Aktaş'a teşekkür
        Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği'nden Vali Aktaş'a teşekkür
        Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
        Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı
        Jandarma 2 bine yakın öğrenciye eğitim verdi
        Jandarma 2 bine yakın öğrenciye eğitim verdi