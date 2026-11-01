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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2026 - 17:33 Güncelleme:
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Salon: Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu

        Hakemler: Zafer Özmen, Adem Türkmen

        Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: Mayer, Sevgi Ceren Yüzgenç Solak, Kocic, Safronova, Milanova, Damla Tokman, (Sema Nur Doluca Özbilge, İlayda Naz Gergef)

        Vakıfbank: Deniz Uyanık, Cazaute, Naz Aydemir Akyol, Zehra Güneş, İvanoviç, Brancuska (Aylin Acar Sarıoğlu Acar, Cansu Özbay, Boskoviç)

        Setler: 20-25, 35-33, 19-25, 17-25

        Süre: 116 dakika (25, 39, 28, 24)

        AFYONKARAHİSAR

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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