Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon: Afyonkarahisar Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Zafer Özmen, Adem Türkmen
Sinnada Hotels Afyon Belediye Yüntaş: Mayer, Sevgi Ceren Yüzgenç Solak, Kocic, Safronova, Milanova, Damla Tokman, (Sema Nur Doluca Özbilge, İlayda Naz Gergef)
Vakıfbank: Deniz Uyanık, Cazaute, Naz Aydemir Akyol, Zehra Güneş, İvanoviç, Brancuska (Aylin Acar Sarıoğlu Acar, Cansu Özbay, Boskoviç)
Setler: 20-25, 35-33, 19-25, 17-25
Süre: 116 dakika (25, 39, 28, 24)
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