Adalet Bakan Yardımcısı Ayyıldız, Kocaeli'de İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda gençlerle buluştu:

Adalet Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız, "AK Parti gibi tek başına uzun yıllar iktidarını sürdürebilmiş bir kurumsal yapının varlığıyla, Cumhurbaşkanımız gibi dirayet ve cesaret sahibi bir genel başkanın varlığıyla hamdolsun, Türkiye'de ayağımıza vurulmuş parlamenter sistem gibi ayağımıza vurulmuş büyük bir bela olan terör belasından da kurtulmak üzereyiz." dedi.



AK Parti İnsan Hakları Başkanlığınca Aytepe Diriliş Kampı'nda düzenlenen üçüncü İnsan Hakları Eğitim Kampı'nda gençlerle bir araya gelen Ayyıldız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2001 yılında "Yasaklarla, yolsuzlukla ve yoksullukla mücadele edeceğiz." diyerek yola çıktıklarını söyledi.



Ayyıldız, son 25 yılda toplumun adalete yönelik bakışında eskiye göre çok önemli düzelme bulunduğunu ancak AK Parti olarak çıtayı hep daha ileri taşımak zorunda olduklarını kaydetti.



Toplumun adalete bakışında eksik gördüğü iki nokta olduğunu anlatan Ayyıldız, "Bunlardan biri uzun yargılamalar. Diğeri de sanki belirli toplum gruplarının, belirli makamda bulunan insanların imtiyazlı olması, sanki hukukun onlara dokunmaması gibi bir algı var." diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı adaletin yüzyılı olacak." hedefiyle bu algıyı değiştirmeye, vatandaşın adalete güvenini daha yukarıya taşıyacak projeleri hayata geçirmeye başladıklarını dile getiren Ayyıldız, "Bu anlamda yargının hızlandırılmasıyla ilgili bir yargı paketimiz Meclisimizden geçti. Özellikle son dönemde çok sıkıntı olan, çok şikayete konu olan boşanma davalarıdır, kira tespiti gibi kira ilişkisinden kaynaklanan davalardır, bunların hızlandırılmasıyla ilgili önemli bir aksiyonu alacağız." ifadelerini kullandı.



Kimsenin servetine, şöhretine, rütbesine bakmadan adaletin herkese aynı uygulanması, herkesin yaptığından dolayı adalet önünde hesap vermesi, kimsenin suç işleme imtiyazının bulunmaması algısını yerleştirmek anlamında da çok önemli çalışmaların içerisinde olduklarını belirten Ayyıldız, bunu da kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.





Ayyıldız, özellikle son dönemde sokak çeteleri, sanal bahis ve kumara yönelik çalışmaları çok hızlı şekilde nihayete erdireceklerini anlattı.



"İnsan hakları" denildiğinde, temel hak ve hürriyetlerin hukukun güvencesi altında olmasını, kanun devletinden ziyade hukuk devleti olmayı anladıklarını dile getiren Ayyıldız, şöyle devam etti:



"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk yola çıktığımızda o günün Türkiye'sinde Devlet Güvenlik Mahkemeleri, başörtü sorunu, insanların inançlarından dolayı kamu kurumlarından ihraçları, vesayet odaklarının insanların günlük hayatına varıncaya kadar yapmış oldukları fişlemeler... Türkiye böyle bir Türkiye idi. Belirli bir etnik kökenden geldiğiniz için horlanıp dışlanıyordunuz. İşte köy yakmalarıdır, işte memleketimizde yaşanan birçok hadiseyi biliyorsunuz. Öbür tarafta inancınızdan dolayı öteleniyordunuz. Evladını askere aldığınız çocuğun annesi, yemin törenine geldiğinde kapıdan geri dönmek zorunda kalıyordu. Onun haricinde birçok alanda ötekileştirme, bir dışlama Türkiye'de hüküm sürmekteydi. İşte bizim yola çıktığımız Türkiye'de böyle bir ortam vardı. Hamdolsun bugün geldiğimiz noktada gerçekten çok büyük reformlarla, anayasa değişikliğiyle ve her defasında milletimizin iradesine, hakemliğine başvurarak çok önemli bir mesafe almış bulunuyoruz."



Büyük mücadeleler verdiklerini, çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hiç geri adım atmadığını anlatan Ayyıldız, insan hakları, temel hak ve hürriyetler anlamında Türkiye'de son dönemde yapılan birçok reformla artık vesayeti ortadan kaldırdıklarını söyledi.





- "Terörsüz Türkiye sürecinin son aşamasına gelmiş bulunuyoruz"



Anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin parlamenter sistemden kurtulduğunu belirten Ayyıldız, "Milli iradenin daha tahkim edildiği Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık Türkiye'de milletin yetki verdikleri, milletin esaslı konularıyla ilgili karar verme yetkisine sahip." ifadesini kullandı.



Ayyıldız, sözlerini şöyle tamamladı:



"Uzun yıllara dayanan iktidar tecrübemizle, AK Parti gibi tek başına uzun yıllar iktidarını sürdürebilmiş bir kurumsal yapının varlığıyla, Cumhurbaşkanımız gibi dirayet ve cesaret sahibi bir genel başkanın varlığıyla hamdolsun, Türkiye'de ayağımıza vurulmuş parlamenter sistem gibi ayağımıza vurulmuş büyük bir bela olan terör belasından da kurtulmak üzereyiz. Terörsüz Türkiye sürecinin artık son aşamasına gelmiş bulunuyoruz. Fesih kararı alındı. Fesih kararından sonra bir çerçeve kanun hazırlandı. Bu önümüzdeki hafta Meclisimize sunulacak ve Meclisimizin onayından sonra orada öngörülen şekilde bu süreci nihayetlendirmiş bulunacağız."



Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Hulki Cevizoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba da katıldı.

