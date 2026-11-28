Yaralılara ilk müdahale olay yerine sevk edilen motosikletli ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra bölgeye gelen ambulanslarla yaralılar Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Pazar Mahallesi Müftü Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Oğuzhan Çelenkoğlu idaresindeki 55 ATB 427 plakalı motosiklet, seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Hikmet Erdemir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve yaya yere düşerek yaralandı.

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