Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Samsun'da düzenlenen "Kent Söyleşileri" programında hemşehrileriyle bir araya geldi.

Terme Birlik ve Dayanışma Derneğince gerçekleştirilen programda Kul, ilçede yürütülen çalışmalar, devam eden projeler ve Terme'nin gelecek hedefleri hakkında bilgi verdi.

Kul, farklı şehirlerde yaşayan Termelilerle dayanışma içinde olmanın ilçenin gelişimi açısından önemli olduğunu belirtti.

Hemşehrilerinin memleketleriyle bağlarını sürdürmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kul, "Nerede olursak olalım, Terme sevdası bizi birleştiriyor. Samsun'daki hemşehrilerimizle kurduğumuz güçlü dayanışma, ilçemizin geleceği açısından büyük önem taşıyor." dedi.

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Terme'nin geleceğini ortak akılla şekillendirmek istediklerini vurgulayan Kul, ilçede yaşayanların yanı sıra farklı şehirlerde hayatını sürdüren Termelilerin de görüş ve önerilerine önem verdiklerini kaydetti.

Terme Birlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Zekai Altunpala da Kul'a programa katılımından dolayı teşekkür ederek, Terme'nin gelişimine katkı sunacak çalışmalarda destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.