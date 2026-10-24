Thomas Reis'ten Çaykur Rizespor maçı öncesi mesaj:
Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçına odaklandıklarını söyledi.
Giriş: 24.10.2026 - 23:39 Güncelleme:
Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 26 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacakları Çaykur Rizespor maçına odaklandıklarını söyledi.
Alman teknik adam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her antrenman önemli. Sahada olduğumuz her dakika gelişmek için bir fırsat. Herkesten her gün yüzde yüzünü vermesini bekliyorum. Şimdi tüm odağımız pazartesi günkü maçta." ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ