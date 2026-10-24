Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordomavililer, ısınma hareketlerinin ardından pas ve 5’e 2 çalışması yaptı. Antrenman, gruplar halinde gerçekleştirilen ayak tenisiyle sona erdi.
Trabzonspor, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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