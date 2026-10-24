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        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 18:36 Güncelleme:
        Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordomavililer, ısınma hareketlerinin ardından pas ve 5’e 2 çalışması yaptı. Antrenman, gruplar halinde gerçekleştirilen ayak tenisiyle sona erdi.

        Trabzonspor, yarın saat 15.00’te yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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