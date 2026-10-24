Trabzonspor, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig Adnan Süvari Sezonu’nun 9’uncu haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına bugün saat 15.00'te yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından pas ve 5’e 2 çalışmaları yapıldı. Antrenman, gruplar halinde gerçekleştirilen ayak tenisiyle sona erdi.

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